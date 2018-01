Olimpíada de história do Brasil recebe inscrições

* Do Portal Unicamp

O Museu Exploratório de Ciências da Unicamp convoca estudantes e professores de todo o País a participarem da 4.ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas, até dia 10 de agosto, no site http://www.mc.unicamp.br/4-olimpiada/inicio/index.

Em 2011, a Olimpíada teve mais de 65 mil inscritos, com representantes de todos os Estados do Brasil. Composta por cinco fases online e uma presencial, a competição envolve professores de história e alunos do 8.º e 9.º anos do ensino fundamental e das séries do ensino médio em um trabalho coletivo de estudar não apenas o conteúdo das questões propostas, mas de desenvolver um olhar crítico para a história.

Dessa forma, é valorizado o processo de aprendizagem e construção do conhecimento. O contato direto com documentos históricos permite aos participantes trabalharem como historiadores, à medida que processam as informações exigidas nas respostas das questões em cada fase.

Este ano, a primeira fase terá início em 20 de agosto e a fase final presencial acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro, na Unicamp.

O Museu Exploratório de Ciências custeará as passagens de avião de 37 equipes para participarem da final, selecionadas de acordo com sua pontuação nas fases online. Serão selecionadas: para cada estado da federação, a equipe com maior pontuação; a equipe de escola pública com maior pontuação em cada uma das cinco regiões do País; e as cinco equipes de escola pública com maior pontuação, independente da região.

Os professores responsáveis por essas equipes serão convidados a permanecer na Unicamp para realizar um curso de capacitação de uma semana, com custos de hospedagem cobertos também pelo Museu, após a final da Olimpíada.

A Olimpíada premiará escolas, alunos e professores, com 60 medalhas de ouro, 100 de prata e 140 de bronze, além de certificados de participação para todos os inscritos e todas as escolas participantes.