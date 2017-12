Olimpíada de Astronomia recebe inscrições até 13 de março

Vão até 13 de março as inscrições para a 15ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, aberta para escolas públicas e privadas em todo o País. As provas, divididas em quatro níveis, acontecem em 11 de maio (uma sexta-feira).

Podem participar da OBA alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. O evento ocorre totalmente dentro da própria escola e tem uma única fase. Cada prova terá dez perguntas: cinco de Astronomia, três de Astronáutica e duas de Energia.

Os estudantes mais bem classificados vão integrar as equipes que representarão Brasil nas olimpíadas Internacional de Astronomia e Astrofísica – que esse ano será no Brasil – e a Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, além de participarem das Jornadas Espacial, de Energia, de Foguetes e do Space Camp.

Os formulários de inscrição da escola estão em http://www.oba.org.br/site/index.php?p=conteudo&idcat=11&pag=conteudo&m=s

Mais informações no site http://www.oba.org.br ou pelo e-mail oba.secretaria@gmail.com.