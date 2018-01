Olimpíada da Facamp começa no sábado

Começa neste sábado, dia 29, a Olimpíada de Atualidades da Facamp. Nesta primeira fase, haverá a prova online. O acesso será permitido entre as 7 e 15 horas, pelo link enviado a todos os alunos cadastrados na competição.

A avaliação é composta por 50 questões de múltipla escolha que avaliarão conteúdos de história e geografia trabalhados no primeiro e segundo ano do ensino médio.

A lista dos classificados da primeira fase será publicada no dia 4 de junho no site www.olimpiadafacamp.com.br. Os três mil melhores colocados serão classificados para a segunda fase, que será presencial e ocorre no dia 15 de agosto.

A terceira fase terá prova dissertativa com dez questões e uma redação.

Os três primeiros colocados recebem prêmios, que podem ser o curso de inglês, um carro zero ou uma bolsa para ajudar a custear a graduação no Brasil.

Mais informações pelo site acima ou pelo telefone: 0800-770-7872.