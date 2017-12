Oito provas de habilidades da Unesp têm data alterada

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) alterou a data de oito provas de habilidades específicas. Elas seriam aplicadas no dia 6 de dezembro, a mesma data da segunda prova do Enem.

Com a alteração, os cursos oferecidos em São Paulo aplicarão suas provas no dia 4 de dezembro, enquanto as provas dos cursos disponíveis em Bauru ficaram para o dia 13 de dezembro. As provas marcadas para os dias 7, 8 e 9, no mesmo mês, manterão suas datas de aplicação.

A convocação para as provas poderá ser consultada a partir de 21 de outubro, no site da Vunesp. A prova da primeira fase está marcada para o dia 8 de novembro, em 30 cidades do Estado de São Paulo.

Veja abaixo como fica o calendário de provas:

Arquitetura e Urbanismo – Bauru – 13/12 às 13h

Arte-Teatro – São Paulo – 8/12 às 9h

Artes Visuais – São Paulo – 8/12 às 14h

Design (diurno e noturno)- Bauru – 13/12 às 13h

Educação Artística – Bauru – 13/12 às 13h

Educação Musical – São Paulo – Teoria e percepção musical: 04/12 às 9h

Educação Musical – São Paulo – Hab. Técnica interpretativa e musicalidade: Canto – Cordas – Cordas Dedilhadas – Percussão – Sopros – Teclados: 09/12 às 9h

Música – Canto – São Paulo – Teoria e percepção musical: 04/12 às 14h

Música – Canto – São Paulo – Avaliação vocal e de musicalidade: 07/12 às 9h

Música – Composição ou Regência – São Paulo – Teoria e percepção musical: 04/12 às 9h

Música – Composição ou Regência – São Paulo – Composição musical: 04/12 às 14h

Música – Composição ou Regência – São Paulo – Regência: 09/12 às 9h

Música – Instrumento: Cordas, Percussão, Sopros, Teclados, Violão – São Paulo – Teoria e percepção musical: 04/12 às 14h

Música – Instrumento: Cordas, Percussão, Sopros, Teclados, Violão – São Paulo – Hab. Técnica interpretativa e musicalidade: 07/12 às 9h