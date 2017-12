Oficina de escrita criativa com João Silvério Trevisan

O escritor João Silvério Trevisan (Ana em Veneza, Troços & Destroço, O Livro do Avesso, todos vencedores do Prêmio Jabuti) ministrará uma oficina de escrita criativa entre 1º de setembro e 24 de novembro, sempre às quintas-feiras, das 19h às 22h. As inscrições para as 16 vagas se encerram no 1º dia do curso. O custo é de R$ 900, em três parecelas. As aulas ocorrem na sede da editora Prólogo (R. da Bahia, 1282, Higienópolis). Os interessados devem fazer as inscrições ou pedir mais informações pelo prologo@prologoseloeditorial.com.br ou (11) 3666-6055.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.