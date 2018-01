Ocupação na USP prejudica pós-graduação da FFLCH

* Por Cida Alves, de O Estado de S. Paulo

Caso os estudantes da USP decidam manter a ocupação do prédio da diretoria da FFLCH, as defesas de mestrado e doutorado na faculdade podem ser prejudicadas. É nas salas do edifício que as bancas da FFLCH ocorrem. O prédio ocupado ainda é o local da administração dos cursos e onde se realizam diplomações e titulações, como as de professor emérito.

O calendário de defesas do segundo semestre tem a primeira banca – de mestrado – agendada para quinta-feira, às 14 horas, sobre romances brasileiros contemporâneos. Na sexta-feira, outras três bancas de mestrado estão programadas, uma às 10 horas, sobre a comunidade quilombola Mandira, no litoral sul, e duas às 14 horas, sobre ontogenia e poesia. Ao todo, há 40 bancas programadas no prédio até 9 de dezembro – 30 de mestrado e dez de doutorado.