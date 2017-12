Objetivo realiza simulado do Enem 2010

Visando a preparar os vestibulandos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Objetivo realizará neste fim de semana, dias 28 e 29, às 13h, o Simulado Aberto do Enem 2010. Para participar, basta que o estudante esteja matriculado no ensino médio em qualquer escola. Ele precisa se inscrever gratuitamente até a sexta-feira, 27, nas unidades do Objetivo ou neste site, onde também é possível encontrar o regulamento. O site também permite consultar as cidades e as unidades participantes.

A prova terá o formato do Enem. São 180 questões de múltipla escolha, divididas em quatro áreas: no sábado, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias e, no domingo, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Para incentivar a participação, o Objetivo premiará os dez candidatos mais bem colocados com um laptop. Do 11º ao 100º lugares, o curso pagará a inscrição em algum exame vestibular (reembolso no valor de até R$ 100).

Serviço

Simulado Aberto do Enem 2010

Datas: 28 e 29/08

Horário: 13h

Inscrições: gratuitas, neste site ou nas unidades do Objetivo