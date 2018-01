Objetivo inscreve para concurso de bolsas

O cursinho pré-vestibular Objetivo está com inscrições abertas até o dia 15 de abril para o concurso de bolsas de estudo para as turmas com início em maio.

Os interessados precisam se inscrever no site www.curso-objetivo.br e fazer uma prova no dia 16 de abril, às 10h, na unidade do Objetivo escolhida no ato da inscrição.

A prova terá 64 questões de múltipla escolha, que devem ser respondidas em até três horas.

As bolsas podem ser parciais ou integrais, conforme a pontuação obtida pelo candidato.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais informações pelos telefones 0800 77-11-909 e (11) 3170-3822.