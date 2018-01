O Curso Objetivo Vestibulares realiza dia 17 o FUVESTÂO, uma prova nos moldes da 1ª fase da Fuvest, contendo 90 testes de múltipla escolha para serem resolvidos no período de cinco horas. Podem participar, gratuitamente, estudantes do ensino médio ou de cursos pré-vestibulares.

Mais informações no site do Objetivo. As inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 15 de outubro, nas unidades ou pelo site. Os candidatos mais bem colocados serão premiados.