A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou na manhã desta quinta-feira, 24, a lista preliminar de aprovados para a segunda fase do Exame da Ordem 2010/3, que deve ocorrer no dia 27 de março. Acesse o resultado no site da FGV Projetos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.