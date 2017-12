OAB divulga lista com aprovados em Exame

Por Elida Oliveira

A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou a lista com os nomes dos bacharéis aprovados na primeira fase do Exame da Ordem. Eles tiveram rendimento de pelo menos 50% na prova realizada no dia 13 de setembro e se classificaram para a segunda fase, no dia 25 de outubro. A lista dos aprovados pode ser vista aqui, selecionando o Estado em que o teste foi feito.

Bacharéis que discordam do gabarito divulgado pela OAB poderão entrar com recursos entre os dias 24 e 26, e não 23 e 25, como a Ordem tinha divulgado. Uma falha no sistema da Cespe, responsável pelo exame, foi a causa do adiamento das datas.

De acordo com especialistas da Rede de Ensino LFG, pelo menos 4 enunciados das 100 questões da prova apresentaram problemas. Se as questões forem anuladas, quem teve rendimento de 46% ainda pode fazer a segunda fase. Os três cadernos de prova estão disponíveis para consulta no site da Cespe.

Marco Antônio Araújo Jr, diretor pedagógico rede e professor de Ética e de Direito do Consumidor, alerta para que a requisição de anulação seja feita pelos próprios interessados, com argumentos embasados nas leis. “A OAB invalida recursos que forem reproduzidos de outras fontes”, explica.

O colégio de presidentes da Comissão da Ordem se reunirá somente em 8 de outubro para homologar os resultados apresentados pela banca examinadora. A previsão é de que, se houver questões anuladas, um novo gabarito seja divulgado em data próxima a 14 de outubro.

