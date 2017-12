OAB divulga gabarito da primeira fase do XIV Exame da Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou na noite deste domingo, 3, o

Documento gabarito da primeira fase PDF

do XIV Exame de Ordem. A prova objetiva, com 80 questões de múltipla escolha, foi aplicada na tarde deste domingo em todo o país.

O resultado preliminar da primeira etapa deve ser divulgado em 14 de agosto. Os aprovados farão a segunda fase em 14 de setembro. Também nessa data fazem a prova os candidatos que solicitaram reaproveitamento da primeira etapa do XIII Exame.

O reaproveitamento pode ser solicitado na página da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para isso, o candidato poderá inscrever-se exclusivamente via Internet, das 14h da próxima terça-feira, 5 até 23h59 do dia 12 de agosto, no horário oficial de Brasília .

De acordo com levantamento feito pelo cursinho LFG, mostrado na última edição do Estadão.Edu, Direito Pessoal é o tema mais cobrado na prova objetiva do Exame da Ordem. O aluno deve acertar pelo menos 50% das questões da prova.