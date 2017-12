OAB cancela exame em Duque de Caxias

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

Foto: Reprodução/Blog Exame de Ordem

Por causa da falta de luz em um colégio, a OAB cancelou a aplicação do exame em Duque de Caxias (RJ). Segundo relatos publicados no blog Exame de Ordem, do advogado Mauricio Gieseler, cerca de meia hora após o início da prova houve um pique de luz no Colégio Futuro Vip. “Os candidatos foram informados que a coordenação iria tomar providência para sanar o problema”, diz o texto. Só que após mais meia hora, “todos os alunos foram retirados de sala e reunidos em espaço dentro do próprio colégio, sem água e sob o sol, com ordens de não levarem seus pertences. Apesar disso, há relatos de que vários candidatos usaram seus celulares e mesmo orelhões dentro do colégio”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gieseler cita o e-mail que recebeu de uma candidata: “como estamos no RIO DE JANEIRO, em pleno verão, calor infernal, salas sem janela, apenas com a porta e um ar ou dois em algumas salas, todos foram para o pátio. Pronto, bagunça generalizada, conversas sobre a prova, consultas pelo celular, ligações para todo mundo, inclusive para a polícia, que chegou ao local causando mais transtornos!! (…) até sem água nós ficamos!!”.

Ainda segundo Gieseler, os candidatos de Duque de Caxias serão inscritos na próxima edição do exame, em maio.

A FGV, que realiza o exame em parceria com a OAB, publicou agora há pouco

Documento este comunicado PDF

em seu site:

“Em face do caso fortuito e de força maior ocorridos no município de Duque de Caxias/RJ, que impossibilitaram a continuidade da aplicação do VI Exame de Ordem Unificado, o Comitê Gestor, no uso das suas atribuições, resolve suspender a aplicação do Exame exclusivamente neste município, sem prejuízo aos demais locais de realização das provas. Demais orientações, deliberadas pelas diretorias da FGV e do CFOAB, serão oportunamente enviadas aos Examinandos inscritos em Duque de Caxias/RJ”.