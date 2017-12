“Recebia notícia de que o Enem foi cancelado na escola. Achei que era piada. Depois que escutei todos os meus colegas falando nisso, eu me convenci. Fiquei muito brava. Estava com o psicológico preparado, já estava me programando.

Minha aula de português de hoje seria toda para o Enem. A professora disse que mudou o plano de aula em cima da hora. Com o adiamento do exame, a data da prova vai cair bem perto da Fuvest. A professora, que daria aulas mais específicas para o vestibular da USP depois deste fim de semana, disse que terá que preparar aulas para as duas provas.

Eu vou continuar o mesmo esquema, estudando.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na aula, alguns amigos vibraram por ter mais tempo para estudar, outros diziam que iriam aproveitar o fim de semana para viajar. Alguns acharam ruim. Uma amiga minha havia passado o fim de semana todo estudando para o Enem. Com a prova cancelada, parece que tudo foi em vão.”