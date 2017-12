‘O dia em que mais senti falta da família’

* Por Lívia Kilson, de 17 anos, aluna do 3.º ano do ensino médio em Macaé (Rio). Faz intercâmbio na República Checa desde agosto pela American Field Service

Sem Papai Noel, mas com o Menino Jesus entregando meus presentes. Sem as chuvas de verão, mas com neve cobrindo Pisek. Sem peru e farofa, mas com carpa (o peixe) e salada de batata como o prato principal. Sem pavê de pêssego, mas com milhões de biscoitos pela mesa da sala. Foi assim que começou a contagem regressiva para meu Natal checo.

Fora esses milhões de tradições novas, ainda pude ir a um ou dois dos corais de Natal ao longo do mês de dezembro. São lindos e, independentemente de onde aconteçam, ou do tamanho do local, os corais por aqui vão sempre estar cheios de gente assistindo e prestigiando homens e mulheres checas cantarem músicas com o coração para o Menino Jesus, pedindo a ele um Ótimo Natal, e bons momentos para o novo ano que está por vir.

Mas como eu já previa, é Natal, e acho que foi o dia em todos esses quatro meses em que me bateu mais saudade de estar em casa. Eu tive um Natal muito bom com minha host family, com uma mesa cheia de pratos, conversas ali, risos aqui, muitos presentes, mas acho que Natal nenhum no mundo vai bater o Natal na casa da minha avó no Brasil, com a família toda junto – e a gritaria usual – os pães de queijo quentinhos antes do almoço, minhas primas, meu irmão, todos os meus tios juntos. E infelizmente um Skype no dia do Natal não pode me teletransportar para junto deles, para o churrasco de domingo. Mas foi um bom Natal, diferente em todos os aspectos. E isso que faz meu ano valer a pena, as diferenças, a nova cultura que todos nós começamos a viver.

Espero que todos tenham tido um Ótimo Natal, e agora começa minha contagem regressiva para o meu primeiro ano novo na Europa, de muitos que ainda virão. Boas festas a todos, e um ótimo 2012!

