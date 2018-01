O crescimento exponencial da tecnologia

Existe uma frase dita muitas vezes na Singularity University que diz: “Sonhar alto é mais fácil quando se acredita no crescimento exponencial da tecnologia”. Essa frase resume bem as dez semanas do curso GSP 10, onde tive contato com as mentes mais inovadoras do mundo.

Foram mais de 52 horas de palestras e 33 horas de visitas às maiores empresas de tecnologia e inovação do Vale do Silício, além dos workshops. Nas últimas três semanas, trabalhei todas as horas possíveis do dia para preparar, junto com o meu grupo, o projeto final para impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Foi um processo árduo, mas que resultou em ideias incríveis!

Obrigado, Fiap por ter aberto todas estas janelas de oportunidade na minha vida! A experiência de estudar na Singularity University me transformou em uma nova pessoa. Hoje, os meus horizontes estão muito além do que eu poderia imaginar.

Mas o sonho não acabou. A Singularity University vai ministrar o Executive Program no Brasil. E esta será a primeira vez que a SU vai realizar este curso fora dos Estados Unidos. Fica a dica.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais:

Minhas últimas semanas na Universidade do Futuro

A TI aplicada à área médica

Astronauta no intervalo

Mais da impressora 3D

Sabe o que é energia osmótica?