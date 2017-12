Índice de abstenções na Unesp passou de 6,6, em 2009, para 8,9% este ano

A Vunesp, instituição que organiza o vestibular da Unesp, informou que o total de abstenções nesta edição foi de 8,9%. Dos 80.310 candidatos inscritos na prova, 7.121 não compareceram na tarde deste domingo para fazer o exame. No ano passado o percentual de ausentes foi de 6,6%.

Apesar de ser apenas para cursos no estado de São Paulo, a prova foi aplicada em 34 municípios do País. A cidade com maior índice de abstenções foi Registro, no Vale do Paraíba, com 19,4%. A capital paulista teve 8,4%, com 1.319 faltas de um total de 15.648 candidatos. Campo Grande foí o município com maior índice de presença, 96,1% dos 406 inscirtos apareceram para o teste.