Tese do novo secretário do Audiovisual foi tema de seção do Estadão.edu

O roteirista Newton Cannito, anunciado nesta terça-feira como o novo secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, foi o personagem da seção Minha tese na edição de novembro do Estadão.edu.

Sua tese de doutorado, intitulada “TV 1.5 – A Televisão na Era Digital”, foi aprovada com louvor na Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP. No estudo, ele questiona o papel da interatividade no futuro da televisão digital.

O novo gestor da Secretaria do Audiovisual (SAV/MinC) trabalhou como roteirista de séries de TV, como 9mm – São Paulo e Cidade dos Homens, e também na novela Poder Paralelo.

Ele será empossado no próximo mês, no lugar do técnico de som Silvio Da-Rin, para dar continuidade aos editais e programas da pasta.

Leia aqui a matéria sobre a tese de doutorado defendida por Cannito.

Crédito da foto: Charles Naseh/Divulgação