Novo curso de MBA da FGV-EAESP está com as inscrições abertas

Até 12 de agosto, recém-formados podem se inscrever no MBM, Master in Business and Management que alia formação para carreira de gestão e aconselhamento profissional. O MBM será ministrado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP).

O MBM tem o objetivo de iniciar o jovem profissional em uma carreira de gestão e também de ajudá-lo a se inserir no competitivo mercado de trabalho (com, por exemplo, divulgação de oportunidades, palestras de profissionais, formação de networking, coaching).

São três módulos com 16 disciplinas que totalizam 400 horas de aula (um ano e meio). As inscrições vão até dia 12 de agosto e as aulas da primeira turma, com 40 vagas, iniciam-se em outubro.

O processo seletivo é composto por provas de raciocínio crítico, raciocínio quantitativo e inglês, avaliação curricular e entrevista pessoal. A inscrição deve ser feita exclusivamente no site: www.fgv.br/mbm.