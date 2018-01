Novas profissões em debate no CIEE

O diretor da consultoria de orientação vocacional NACE, Silvio Duarte Bock, ministra a palestra As novas áreas das profissões e a escolha das carreiras nesta sexta-feira, 25, no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) – Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo.

A palestra, que começa às 8h30, faz parte do ciclo Encontro com Educadores, que reúne mensalmente professores e gestores da rede de ensino, além de outros interessados, para debater questões relacionadas a educação.

Bock é pedagogo, mestre e doutor em Educação pela Universidade de Campinas (Unicamp). É autor dos livros Orientação profissional para as classes pobres e Orientação profissional: a abordagem sócio-histórica. É co-autor do livro Escolha profissional em questão e coordenador do Jogo das vocações.

O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas neste site.