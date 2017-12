Nova diretoria do XI de Agosto toma posse nas Arcadas

Francisco Brito Cruz*

Na noite da última quinta-feira, 25 de novembro, a chapa Fórum da Esquerda tomou posse como a nova diretoria do Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da USP. Eleito em primeiro turno em pleito realizado no final de outubro, o Fórum fez oposição à antiga gestão do “XI de Agosto”, a chapa Resgate, que esteve à frente nos últimos três anos.

Na cerimônia estavam presentes docentes da Faculdade, representantes de entidades ligadas à São Francisco, movimentos sociais e políticos. Antigos alunos ilustres da Faculdade como o candidato à presidência Plínio de Arruda Sampaio e o professor Fábio Konder Comparato saudaram a nova gestão, assim como Augusto Chagas, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Em seu discurso de despedida o ex-presidente do “XI de Agosto”, Marcelo Chilvarquer, ressaltou os legados de sua gestão na área social, entendendo este momento como o “fim de ciclo de desafios institucionais para o XI de Agosto”.

Maia Aguilera, a presidente eleita para o mandato de 2011, ressaltou os desafios de sua gestão, como a elaboração de um Plano Diretor para a Faculdade, uma campanha contra a homofobia e a execução de um projeto de construção de um clube esportivo em parceria com ex-alunos e a Atlética da Faculdade. Maia também ressaltou ser a 4º mulher entre 109 presidentes que a entidade já teve.

*Francisco Brito Cruz é membro do Fórum da Esquerda