Notas de corte de carreiras disputadas podem cair, diz cursinho

O sistema criado pelo cursinho Etapa para que candidatos da Fuvest 2011 comparem suas notas a de seus concorrentes aponta uma queda na média de acertos em carreiras disputadas em relação ao vestibular do ano passado. Em Medicina, o curso mais concorrido do processo seletivo, os 196 estudantes que já informaram seu desempenho na prova tiveram média de 65,55 de 90 pontos possíveis – no ano passado, este número ficou em 68,7.

A ferramenta está disponível para acesso desde as 21h do domingo. Até as 21h16 desta segunda-feira, o site havia recebido 2.301 acessos. A média geral de acertos era de 53,4 pontos.

Clique aqui para acessar o sistema

O Etapa ressalta que a média não corresponde à nota de corte, mas permite fazer estimativas a partir da comparação estatística de dados deste ano com dados – no mesmo tipo de pesquisa – obtidos no vestibular anterior. Em cursos com menos de 30 respostas, as médias não produzem boas comparações.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também caíram as média de acertos dos candidatos aos cursos de Administração (de 56,4 pontos em 2010 para 54,89 em 2011), Direito na São Francisco (de 59,9 pontos em 2010 para 58,43 em 2011) e Engenharia na Escola Politécnica da USP (de 63,3 pontos em 2010 para 61,59 em 2011).

Após os resultados da ferramenta e conversas com alunos, o coordenador geral do Etapa, Edmilson Motta, mudou de opinião quanto à dificuldade da Fuvest e acredita até que a nota de corte deste ano poderá cair. “O que pegou na prova foram as questões de matemática, química e a parte interdisciplinar de história, que ficaram mais difíceis”, disse o professor.

Para Edmilson, mesmo que o restante da prova tenha sido “mais simples que no ano passado”, o impacto dessas três disciplinas foi “bem significativo”. “Principalmente matemática, em que o aluno às vezes acaba travando e se atrapalha no controle do tempo do restante da prova.”