Nota do Enem substitui vestibular tradicional de faculdades paulistas

A Veris Faculdades aceitará, em seu vestibular do meio do ano, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009 em substituição à prova tradicional. Para isso, o candidato deve optar, no ato da inscrição, pelo processo seletivo através do Enem. A escolha também isenta o estudante do pagamento da taxa de inscrição.

De acordo com a instituição – que unifica as marcas IBTA, Metrocamp, Uirapuru e Imapes, parte integrante do Grupo Ibmec Educacional – só serão válidas médias superiores a 45 pontos. A média é calculada pelo resultado da soma das notas da redação e da prova objetiva, dividida por dois.

Quem não quiser usar a nota do Enem pode fazer a prova tradicional, que será aplicada nos dias 12 de junho (unidades de São Paulo, Sorocaba e São José dos Campos) e 13 de junho (unidade de Campinas).

As inscrições estão abertas até as 16 horas do dia 11 de junho, por meio deste site. Para quem optar pelo vestibular tradicional, a taxa de é de R$ 40.

Mais informações pelo telefone 0800-723-1818.