Matheus Yudi Adaka, de 18 anos, foi aprovado para o curso de Engenharia Elétrica da USP. O jovem, que acabou de se formar no ensino médio do colégio Objetivo, já havia prestado a Fuvest nos dois anos anteriores como treineiro. No último ano, limitou-se a estudar durante as tardes, após as aulas. “Nos fins de semana, sempre descansava”, admite.

O estudante também passou para a segunda fase da Unicamp, cuja lista de aprovados será divulgada na segunda-feira, 4.