Noiva chega atrasada no Enem

Por três minutos, a auxiliar de armazém Viviane Cristina Soares perdeu a prova do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Campinas. O atraso ocorreu por causa de compromissos pessoais. “Vou me casar e não tenho tempo de ver

os detalhes durante a semana. Aí aproveitei a manhã de hoje para resolver algumas coisas”, afirmou a garota, que tem o

ensino médio completo.

Viviane disse ter ido bem nas provas deste sábado, 6, e queria conseguir bom aproveitamento para tentar melhor colocação,

bolsa ou desconto no ensino superior. “Foi tudo em vão”, disse ela sobre ter estudado para prova e ter feito o exame com

tranquilidade neste sábado. Com uma sacolinha na mão, na qual carregava caneta, documento, chaves e o aparelho de som do

carro, Viviane deixou antes das 13h10 uma das dez unidades educacionais que aplicaram o Enem em Campinas. “Agora vai

ficar para o ano que vem.”

(Tatiana Fávaro, para o Estadão.edu)