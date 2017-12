No Sul, clima de apreensão

*Por Lucas Azevedo

PORTO ALEGRE – Neste domingo, cerca de 350 mil estudantes entraram em sala para o segundo dia do Enem no Rio Grande do Sul. No campus da Faculdade Porto-Alegrense (Fapa), na zona norte de Porto Alegre, onde cerca de 5 mil candidatos fazem o Enem, o clima era de apreensão antes da prova. Hoje, serão testados os conhecimentos em linguagens, matemática e redação.

A estudante Diênnifer Fischer, 18 anos, espera ter mais dificuldade nas questões de Exatas. “Hoje a prova será bem difícil. Baseado na prova de ontem, as questões devem ser bem subjetivas.” Segundo Diênnifer, que pretende cursar Pedagogia, nesta edição o exame está exigindo mais interpretação dos candidatos.

O mesmo pensa Giordano Dal’Aqua, de 18. “Tem menos conteúdo, mas as provas estão mais técnicas.” Entretanto, o aspirante ao curso de Arquitetura espera ter mais facilidade para concluir o Enem neste domingo, por causa do maior tempo de prova. “Hoje dá para terminar tranquilo. Além do mais, o pessoal já entrou no clima de provas.”