No Recife, candidatos comemoram tema da redação

* Por Angela Lacerda

RECIFE – “O tema foi perfeito”, comemorou Caio Claudius, de 20 anos, resumindo a opinião da grande maioria dos candidatos que começavam a deixar o prédio da Unicap depois de fazer a última prova do Enem. “Estudei bastante, estava cheio de informação e o assunto é contemporâneo, tem a ver com a nossa vivência”, disse Claudius, que fez o Enem pela primeira vez e dissolveu a imagem de “bicho papão” que tinha do exame. “Fiz boas provas e estou confiante”. Ele quer fazer gastronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco (Ufrpe).

Já Bárbara Neves, de 23 anos, não está tão segura do seu desempenho, mas também vibrou com o tema da redação. “É um tema que qualquer pessoa tem condição de abordar. Quem não acessa a internet?”