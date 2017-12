No Natal, hora de pensar em estratégias para a 2ª fase

“Para quem ainda está estudando no Natal para segunda fase da Fuvest: não desanime. Aproveite esse espírito natalino para não desistir. Não abandone 100%, resista e estude pelo menos uma matéria que seja.

Porque para quem ainda está na luta este ano o segredo agora é traçar a estratégia mesmo. Já estudamos o que tinha para estudar. Agora é só fazer exercícios e revisão.

Nesta semana teve muito exercício, prova e revisão na aula de desenho. Foi corrido. Em casa, tenho treinado para baixar meu tempo de resolução da prova. Aproveitei para dar foco em redação e física, porque são meus melhores desempenhos e não quero perder tempo.

A redação é o maior desafio. Em casa, eu faço em um tempo, mas no dia da prova demora mais por causa do nervosismo. Normalmente, eu escrevo em uma hora, mas as vezes passo para 1h15, ou até 1h30. Só espero que o tema não seja estranho, como ‘fofoca’ (proposta do Mackenzie este ano) ou ‘amizade’ ou ‘ciúmes’, como já aconteceu na Fuvest. Quero algo que eu tenha como argumentar.

Hoje estou em Piracicaba (interior de São Paulo), cidade da família do meu pai. Vou passar o Natal aqui, nada de estudos, só família. Se bem que tenho uma prima que está prestando Medicina… E estamos passando pelas mesmas coisas. Não tem como fugir do assunto.”