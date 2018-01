‘Estudei aqui, me deixa entrar’, suplica barrado em Campinas

*Por Tatiana Fávaro

CAMPINAS (SP) – O estudante Fábio Diniz, de 18 anos, chegou 7 minutos atrasado ao Colégio Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, em Campinas, para as provas do segundo dia e tentou, durante 5 minutos, convencer o porteiro do colégio de que era um atraso muito pequeno para ser deixado para fora. “Estudei nessa escola, me deixa entrar, por favor”, pediu o garoto. “Não tem outra entrada”, tentou mais uma vez o morador do bairro Nova Campinas.

Diniz disse que ficou estudando pela manhã e saiu de casa no mesmo horário ontem, quando chegou ao colégio às 12h50. “O problema foi que hoje tinha uma obra na Avenida Norte-Sul e nós esquecemos. Ficamos presos no trânsito.”

O estudante conferiu gabaritos divulgados por cursinhos e acha que acertou 55 questões nas provas do sábado. “Minha ideia era usar a nota do Enem para prestar administração na UFSCar. Agora, paciência.”