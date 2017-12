No ITA, aluno deveria dizer que questão não tinha resposta

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

A prova de matemática do ITA, aplicada ontem, tinha uma questão sem solução. Mas ela não deve ser anulada: é o aluno mesmo quem deveria escrever que, pelas informações fornecidas, não era possível resolver o problema. É o que afirma o professor Giuseppe Nobilioni, do Objetivo. “A prova dá muito trabalho, imagina o aluno, coitado”, disse o profesor. “É de muito mau gosto você exigir um sistema de equações com três incógnitas mais as outras questões. Exige muita calma e cuidado, e se você erra uma coisinha, erra tudo”. Apesar das muitas contas, o professor considera que a prova “não teve questões mirabolantes”. A prova do ITA é considerada um dos vestibulares mais difíceis do País, senão o mais difícil.

