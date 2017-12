No Ceará, estudantes chegam cedo aos locais de prova

*Por Lauriberto Braga, especial para o Estadão.edu



Fortaleza – Grande parte dos mais de 345 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012 no Ceará preferiu chegar cedo aos locais de prova neste sábado (3). Antes mesmo dos portões abrirem às 11 horas (horário local não adotado o Horário de Verão), Clara Brasil, de 16 anos, já estava no Colégio Santo Inácio, em Fortaleza. Ela faz o Enem pela segunda vez, apesar de ainda ter terminado o 2º Grau. Clara cursa o 2º ano e diz que estava fazendo novamente o Enem para ter experiência, “quando for para valer em 2013”.

A maioria dos locais de provas em Fortaleza apresenta congestionamento no trânsito. A Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Fortalza (Etufor) adotou esquema especial de ônibus com destino aos locais de provas com aumento da frota em 20%.