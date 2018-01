Nível das provas para candidatos de Campinas foi de razoável a alto

*Por Tatiana Fávaro

CAMPINAS (SP) – Alunos que fizeram o Enem no Colégio Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora em Campinas consideraram o nível de dificuldade das provas deste sábado de razoável a alto.

“Fácil não estava, mas ficou dentro das condições de um aluno do Ensino Médio razoavelmente preparado para fazer o Exame”, afirmou o estudante Erik Parra, de 18 anos, que pretende usar a nota do Enem como apoio para ingressar numa faculdade de Engenharia Mecânica. “Acho que amanhã, para mim pelo menos, vai ser ainda mais tranquilo”. Neste domingo, a partir das 13h, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias, Linguagem e Códigos e Redação.

Diellen Cristina dos Santos, de 23 anos, disse apostar na redação deste domingo para compensar sua dificuldade em Exatas e Ciências da Natureza. “Hoje (22) fui melhor em Humanas”, afirmou a garota que pretende concorrer, dependendo do resultado do Enem, a uma vaga em algum curso de Enfermagem.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estudante Gabriela Teixeira, de 19 anos, que fez o Enem no ano passado, também considerou a prova de Ciências Humanas a mais tranquila deste sábado. “As provas, no geral, estavam mais difíceis que no ano passado, mas as questões exigiram mais lógica do que conteúdo decorado”, afirmou a garota que vai prestar vestibular para Medicina na USP, Unicamp, Unesp e PUC-SP.

Dos 1.220 estudantes que fariam a prova no Liceu Salesiano, 201 faltaram. Um candidato teve uma crise convulsiva durante a prova, mas segundo funcionários do colégio foi atendido e passa bem.