Nextel abre 35 vagas de estágio

A Nextel abriu 35 vagas de estágio em São Paulo e no Rio para estudantes do antepenúltimo e penúltimo ano de graduação em Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Sistema da Informação. As inscrições podem ser feitas até 11 de março pelo site www.querosernextel.com.br.

A Nextel afirma que o objetivo do programa é capacitar universitários para trabalhar em diversas áreas, como Recursos Humanos, Marketing, Tecnologia da Informação, Engenharia e Operações, Finanças, Novos Negócios e Assuntos Corporativos, Comercial e Customers Operations. Os estagiários vão participar de cursos e workshops e terão de apresentar um projeto na sua área de atuação. O programa terá avaliações semestrais.

Empresa de telefonia, a Nextel investiu R$ 5,3 bilhões no País desde 1997. Tem 3,9 milhões de usuários corporativos em 388 cidades de São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Brasília. Para mais informações, veja www.nextel.com.br.