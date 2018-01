Nestlé, Alcoa e Pirelli prorrogam inscrições de estágios

Foram prorrogadas até dia 15 as inscrições para o Programa de Estágio Institucional Alcoa em algumas localidades. São 140 vagas disponíveis para atuação em Itapissuma-PE, São Luís-MA, Poços de Caldas-MG e Juruti-PA. Nas unidades da Companhia em São Paulo-SP e Tubarão-SC as inscrições estão encerradas. Para saber mais acesse o site da Alcoa.

A Pirelli também estendeu seu prazo de inscrições. Interessados ainda podem se candidatar até dia 17 pelo site da empresa. As 100 vagas são para as áreas de staffs e fábrica de Santo André e atendem jovens do ensino superior e técnico.

Interessados em estagiar na Nestlé têm até dia para se candidatar pelo site. A empresa disponibiliza 80 vagas na capital paulista.