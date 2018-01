Sintusp realiza nesta quinta-feira manifestação contra demissões

O Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo marcou para esta quinta-feira, 13, às 12h00, uma manifestação diante do prédio da reitoria contra a demissão de cerca de 260 funcionários celetistas da instituição.

Em reunião realizada no último dia 11 com a administração da universidade, os representantes do sindicato não conseguiram reverter a decisão anunciada nos primeiros dias do ano. Em seu site, o Sintusp afirma que a única contraproposta apresentada pela reitoria foi estender o auxilio saúde para os demitidos de dois para três anos, e uma recolocação profissional para os “mais necessitados”. A sugestão foi recusada pelos representantes dos funcionários.

(Felipe Mortara, de São Paulo)