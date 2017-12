‘Fiscal não falou nada. Preenchi o gabarito errado e me deram outra folha’

Alexandre Barrack, de 18 anos, foi um dos candidatos prejudicados pelo erro nos gabaritos do Enem. Alexandre, que prestou o exame na Unip do Paraíso, zona sul, já tinha começado a preencher o gabarito quando outros candidatos perceberam que a ordem das questões estava invertida e começaram a comentar a respeito na sala de aula. “Falei com o fiscal, disse que tinha preenchido o gabarito errado e ele me deu outra folha. Até aquela hora nenhum fiscal tinha falado nada”, reclamou Alexandre, que pretende fazer curso de Fotografia na Anhembi-Morumbi e de Publicidade na ESPM.

