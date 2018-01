Não Vou Me Adaptar é eleita para o DCE da USP

* Por Carlos Lordelo

SÃO PAULO – A chapa de situação Não Vou Me Adaptar foi reeleita para comandar o DCE da USP. A apuração das urnas está chegando ao fim no Centro Acadêmico da Escola de Comunicação e Artes, na Cidade Universitária. Até o momento, a NVMA teve 6.554 votos e todas as outras quatro chapas, somadas, receberam 5.523 votos.

AO VIVO: Acompanhe a cobertura pelo Twitter

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Reação, chapa que se diz apartidária e era a única a defender a presença da Polícia Militar no câmpus, disputa o segundo lugar com a Universidade em Movimento. A primeira teve 2.344 votos e a segunda, 2.478.

Em quarto lugar vem a 27 de Outubro, composta sobretudo pelos estudantes que invadiram o prédio da reitoria no fim do ano passado. O grupo teve 470 votos.

A última colocada até o momento é a chapa Quem Vem Com Tudo Não Cansa: 241 votos.

A apuração deve terminar em aproximadamente 30 minutos, segundo uma integrante da Comissão Eleitoral.