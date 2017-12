‘Não tenho ideia de quais são as provas de hoje’

* Por Lorena Amazonas, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Minutos antes de fecharem os portões, mais alunos vão chegando as Faculdades Integradas Rio Branco, na Lapa. Muitos se mostram confiantes e alguns nem sabem quais matérias irão cair na prova de hoje. É o caso de Estevão Cristo Oliveira, de 17 anos, candidato ao curso de Marketing. “Não tenho nem ideia de quais são minhas provas de hoje. Acho que vai ser matemática”, conta o aluno da Escola Estadual Professor Cândido Gonçalves Gomide. Os candidatos a esta carreira prestarão provas de história, geografia e matemática.

Para a prova de geografia, o candidato aposta algo sobre a relação da Internet com as revoltas no Oriente Médio. Francisco Rosa Dias, de 18 anos, também acha que as redes sociais serão pedidas na prova. “Este ano os movimentos jovens e a forma como se organizam estiveram em evidência, faz sentido pedirem algo”, diz o estudante, que tenta uma vaga no curso de Pedagogia.

* Corrigido às 20h32