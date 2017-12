‘Não quero USP e acho que vou acabar passando’

“Já estava de férias da escola e esta semana acabaram as aulas de bateria e japonês. Como no japonês eu tenho exercícios de férias, é isso o que tem me estimulado a estudar para a segunda fase da Fuvest.

Estou tranquila pra fazer a prova. A USP não é minha prioridade, prefiro a Faap! Já passei no vestibular e até me matriculei! Eu gosto muito da Faap. Um amigo me fala que o curso é muito bom – além de ser perto de casa. Na USP, Design não é muito legal, pesquisei e não gostei muito da grade. O pior é que só tem a opção de fazer no período noturno. Alguns dos meus amigos também disseram que lá não tem um foco na área que pretendo seguir, a de design visual.

Acho que, com essa tranquilidade, vou acabar passando. Quando a gente diz ‘ai meu Deus, tenho de passar agora senão vai acabar tudo’, nunca dá certo. Mas no sossego… Eu cogito a possibilidade de cursar as duas por alguns meses, para conhecer e decidir.

Como não costumo viajar nas férias, a segunda fase não vai me atrapalhar (a prova ocorre entre os dias 3 e 5 de janeiro). O chato é que é muito grudado no ano novo. Todo mundo vai virar o ano estudando.”