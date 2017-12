‘Não imaginava que ia demorar duas horas para chegar’, diz candidato atrasado

Apesar do trânsito nas vias que cercam a Unip da Água Branca, na zona oeste da capital paulista, apenas um candidato chegou atrasado no local. Nesta unidade, os organizadores fecharam os portões às 14h04 e fizeram várias chamadas para que ninguém ficasse de fora do vestibular da Unesp.

Este é o maior local de aplicação na cidade de São Paulo. São 7.075 inscritos.

O Jean Sampaio, de 20 anos, diz que demorou duas horas para chegar no local de prova. Ele, que mora no Morumbi, chegou 10 minutos atrasado e ficou de fora. “Não sabia chegar aqui e nem imaginava que ia demorar duas horas”, diz ele, que pegou ônibus e trem. Ele prestaria Artes na Unesp. Agora diz que vai apostar as fichas na Fuvest, na semana que vem.

O exame da primeira fase tem duração de 4h30. A prova de hoje contém 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Artes), 30 de Ciências Humanas (História, Geografia e Filosofia) e outras 30 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).