Não aguentei mais a maratona, diz vestibulanda

A 2ª fase do vestibular da Unicamp representa o fim de uma extenuante odisseia de provas para muitos candidatos. Realizado depois da segunda fase da Fuvest e Unesp, o exame recebe alunos cansados – e um pouco mais experientes.

Alguns, porém, morrem na praia, como Natália Gregório. “Não aguentava mais a maratona, então desisti”, diz a vestibulanda de 22 anos que faltou ao segundo dia de provas na Unicamp. “Estou há 3 anos fazendo cursinho. Minha primeira opção é Direito na USP”, justifica a estudante, que prestava Economia na estadual de Campinas.

Natalia diz que contribuiu também para sua abstenção a partir do segundo dia a longa e exaustiva prova da Unicamp – cada matéria com 12 questões discursivas, cada uma com dois itens. “Espero que passe nos outros vestibulares.”