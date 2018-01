‘Não acredito que ele passe’, diz mãe de candidato surdo-mudo

* Por Ângela Lacerda



RECIFE – Neste primeiro dia de Enem, a maior felicidade da pernambucana Maria de Lourdes Gomes de Moura, 55 anos, é ver que o seu filho, Anderson José Gomes, 20 anos, terá uma assistência durante a realização do Exame. O candidato surdo-mudo, estudante do 3º ano do Ensino Médio do Instituto de Educação de Pernambuco (IEP) vai poder fazer a prova de hoje e de amanhã (23) com a ajuda de uma fonoaudióloga.

“Há três meses, ele deixou de ter acompanhamento de uma professora especial, por que teve que se juntar a um grupo de estudantes sem deficiência”, fala a mãe. Segundo ela, devido a essa mudança e à falta de um professor apto para o ensino de alunos surdos-mudos, as chances de competição de Anderson Gomes caem bastante.

“Não acredito que ele passe, mas só o fato de ele ter essa assistência na prova do Enem já é uma vitória”, diz a mãe. O estudante busca com o Enem ter uma boa pontuação no curso de Enfermagem oferecido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Fonoaudióloga. Segundo a fonoaudióloga Susane Benvindo, que estará auxiliando o estudante Anderson Gomes nas provas do Enem deste ano, a ajuda será, basicamente, de esclarecimento dos enunciados. “Minha função não é ajudar ele a resolver questões. Estou aqui para ajudar na compreensão de uma expressão metafórica, por exemplo”, diz Susane.