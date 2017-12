Na UFTM, tudo igual, mas sem Enem

Os estudantes candidatos a uma vaga na federal do Triângulo Mineiro devem estar aliviados. A universidade mineira manterá a programação do vestibular, mesmo com o adiamento do Enem para os dias 5 e 6 de dezembro. Antes, a nota do exame nacional valeria pontos na primeira fase do vestibular.

O processo seletivo da UFTM se mantém em duas fases, nos dias 13 de dezembro e 17 de janeiro.

As inscrições ainda estão abertas e põderão ser feitas até as 16 horas do dia 30 de outubro pelo site da Vunesp.

A taxa é de R$105, para os concorrentes, e R$80, para os treineiros.