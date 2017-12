Na prova de inglês, questões em português, mas já era o esperado

As cinco perguntas de inglês abriram a prova de hoje de Linguagens & Códigos do Enem, mas, apesar dos enunciados e textos em inglês, a pergunta e alternativas eram em português. Isso já era esperado, contudo.

A primeira pergunta, intitulada “The Death of the PC” (A Morte do PC), era sobre computadores. A segunda trazia um texto de uma revista sobre a paixão britânica pelo tempo e pelo clima. A terceira pedia ao candidato que interpresse a letra de Viva la Vida, música da banda Coldplay. A quarta pergunta mostrava um cartão-postal, e pergunta ao aluno o objetivo dessa forma de comunicação. Já a quinta falava das oito Metas do Milênio.

A prova de espanhol tinha mais texto e menos imagens do que a prova de inglês. Um texto de 25 linhas sobre o ensino bilíngue no Paraguai precedia duas perguntas. As outras perguntas eram sobre viajar com animais de estimação na Europa, tabagismo, e um anúncio publicitário de um tênis, com palavras de diferentes idiomas.

Beatriz Gambi, de 15 anos, estuda na zona leste de São Paulo e fez a prova como treineira, já que está no 1º ano. Achou a prova como um todo difícil, por não dominar boa parte dos assuntos. “O Enem é agora um vestibular importante, é bom ir treinando desde cedo”.