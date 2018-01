O Estadão.edu perguntou aos estudantes do blog Rotina de Vestibulando como eles haviam se saído na prova da Fuvest. Confira:

“História e física foram as disciplinas mais difíceis da Fuvest. Matemática, nem tanto, mas é porque às vezes dou sorte com as questões. No fim, saí sem saber se me dei bem ou mal. Acho que fiquei na faixa da nota de corte – um pouco mais para cima, ou um pouco mais para baixo. É esperar para ver.”