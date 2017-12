Na Estácio Uniradial, na zona sul, fila começou às 10h

Na Estácio UniRadial, perto do Autódromo de Interlagos, na zona sul de SP, onde às 14h começa o Grande Prêmio de Fórmula 1, os alunos chegaram cedo. Às 10h, já havia uma grande fila, dando volta no quarteirão, de estudantes aguardando a abertura dos portões.

Com medo do trânsito, a estudante Luana dos Santos Araújo, de 18 anos, quer uma vaga de Enfermagem em alguma universidade federal. Ela mora no Jardim Miriam, próximo da Estácio, mas não quis arriscar. Saiu de casa às 9h e pouco da manhã e já aguarda na fila a vez de entrar para fazer a prova do Enem.

Em relação ao erro no cabeçalho do gabarito, ela acredita que acontecerá de novo. “Hoje também vai estar invertido. O Enem começou todo bagunçado”, diz.

A novidade na prova de hoje é a língua estrangeira. A maioria dos alunos escolheu espanhol – 57%. Em muitos casos, por acreditar que a língua é parecida com o português e isso facilita na resolução das questões. Já Luana acha que vai se dar bem em espanhol pois teve um ano de aula particular.