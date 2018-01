Museu do Ipiranga contrata estagiários

O Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu do Ipiranga, está contratando 16 estagiários, estudantes da graduação da USP, para atuarem em seu Serviço de Atividades Educativas. Os interessados têm até dia 10 de março para se inscrever.

Entre as principais atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários estão o atendimento de público escolar, visitantes espontâneos e agendamentos de grupos. Os estagiários devem procurar integrar-se aos programas de inclusão do Serviço Educativo, elaborar material de apoio à visita, além de colaborar com projetos e rotinas do Serviço Educativo.

O interessado necessita estar regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano de graduação de um dos seguintes cursos de nível superior da USP: História, Pedagogia, Terapia ocupacional, Psicologia, Letras, Jornalismo, Artes Cênicas e Visuais, Turismo e ciências humanas afins. Além disso, o candidato deve ter um perfil comunicativo, gostar de trabalhar em equipe, gerenciar grupos e enfrentar novos desafios.

O estágio requer do aluno 20 horas semanais, com atividades aos sábados e domingos, em regime de escala. A bolsa é de R$ 580,92, mais auxílio transporte. O contrato tem vigência de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. O período é das 8 às 12 horas ou das 13 às 17 horas.

Os interessados devem encaminhar para estagiompusp@gmail.com e-mail com currículo e carta de apresentação justificando o interesse pelo estágio. Devem citar no currículo qual o período ideal. Há preferências por candidatos com fluência em inglês e em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O museu fica no Parque da Independência, s/nº, Ipiranga, São Paulo.

Mais informações

Telefone: (11) 2065-8000

E-mail: mp@usp.br ou estagiompsup@gmail.com