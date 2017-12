Museu de Arte Brasileira da FAAP comemora 50 anos com exposições

O Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB-FAAP) completa seu cinquentenário com duas exposições, ambas com entrada gratuita. Uma delas é a multimídia “Tékhne”, que revisita as principais mostras de arte tecnológica realizadas pelo MAB-FAAP e apresenta obras inéditas de renomados artistas contemporâneos. A exposição “Memórias Reveladas” é outra que faz parte das comemorações. Ela resgata o processo de construção da faculdade de artes plásticas, além de homenagear os grandes artistas que contribuíram para sua consolidação.

Memórias Reveladas: aula na Faculdade de Artes Plásticas

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Programação:

Tékhne: de 14/09 a 14/11

Memórias Reveladas: de 14/09 a 12/12

De terça a sexta-feira, das 10h às 20h

Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h

Local: Museu de Arte Brasileira (MAB-FAAP)

Endereço: Rua Alagoas, 903 – Higienópolis

Informações: (11) 3662-7198

Tékhne: obra de Amélia Toledo, Luz sobre Pedra

Crédito de imagens: Divulgação Faap