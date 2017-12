Muita matemática, gripe forte e simulado cansativo

“Minha semana foi bem difícil. Nosso professor de matemática está explicando tudo, mas está em um ritmo bem forte, porque como a matéria agora vai cair na segunda fase da Fuvest para todo mundo, ele quer dar o máximo de conteúdo possível para a gente ir bem preparado.

De quinta para sexta da semana passada peguei uma gripe forte. Só comecei a ficar bom no sábado. Mesmo assim não faltei às aulas. Não gosto de perder aula, porque já tenho que estudar bastante coisa e se perco aula é muito complicado.

No domingo e na segunda-feira teve o simulado do Enem no cursinho e consegui fazer bem, apesar de ainda estar tossindo um pouco. As questões estavam parecidas com as do Enem do ano passado, mas pelo que eles passaram agora vamos ter que raciocinar mais tempo para cada questão e trazer muito mais bagagem de casa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antigamente você já tirava a resposta da própria questão, agora as questões estão cobrando mais conteúdo e raciocínio lógico. Não são exercícios que você resolve rapidinho.

Achei o simulado bem cansativo. Normalmente algumas pessoas saem das provas e simulados antes do tempo terminar, mas neste, quando só faltavam cinco minutos para o fim, a sala ainda estava completamente lotada. Teve gente que não conseguiu terminar a prova. Eu sempre saio no último minuto mesmo, procuro aproveitar ao máximo o tempo.

Do total de 180 questões, acertei 59 no primeiro dia e no segundo 57. Na quarta à tarde tirei as dúvidas das questões que não consegui resolver no simulado e ontem à tarde estudei em casa.

Vou aproveitar o fim de semana para fazer as provas anteriores da Universidade Federal de Viçosa, já que é um dos vestibulares que vou fazer no fim do ano.”