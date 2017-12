O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) havia informado na última sexta-feira que recorreria nesta terça-feira, 16, da decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região que mantém a validade do Enem. No entanto, por meio de sua assessoria, o tribunal declarou que o procurador da República Oscar Costa Filho ainda está redigindo o documento para tentar revertar a decisão do presidente do TRF, que derrubou liminar que suspendia o Enem.

